¸µÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÚºßÃæ¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢Ï¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿ÉË·»á¤Ï10Æü¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤¦¡£ÅÅ»ÒÆþ¹ñ¥«¡¼¥ÉÆ³Æþ°Ê¹ßÂ¤¬¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¤·¤ËÆþ¹ñ¡£·ë²Ì¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È½Ð¤·¤Æ»ØÌæ»£¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡£´ÊÃ±¤À¤ï¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¼ïÎà¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¿©ºà¤òÇã¤¦Î¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÎ¹Èñ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÇã¤Ã¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ°Â¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¶»¤¬¥à¥Ã¥Á¥ãÄË¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÆüÍËÆü¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î°û¤ß²°¤òÄô»Ò¤·¤¿Ëö¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ¶âÂ°¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë·ãÆÍ¡£Ï¾¹ü¹üÀÞ¡£±¿¤¬°¤±¤ê¤ã»à¤ó¤Ç¤¿¤Í¡×¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ø¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»à¤ËÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤È¡¢¡Ø¥«¥Ã¥³°¤¹¤®¡Ù¤È¸À¤¦°Õ¸«¤ËÆóÊ¬¡£¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ²ò¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°äÂÎ½èÍý¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ï³Î¼Â¤ËÌÂÏÇ¤À¤±¤É¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£