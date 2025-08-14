『しあわせな結婚』今夜“第1部”完結「…殺したのは、お父さん？」
俳優の阿部サダヲが主演、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の第5話が、きょう14日に放送される。前話では、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意をしたネルラ（松）が、父・寛（段田安則）に、「15年前、布勢夕人を殺したのは、お父さん？」と、静かに問いかける衝撃的なラストで幕を閉じた。第1部が完結する今夜の放送で、物語は新たな局面を迎える。
【写真】本人役でドラマ出演！「愛のメモリー」を熱唱した松崎しげる
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
第4話のラストから続く第5話の放送を前に、父娘を演じる松＆段田からコメントが到着。とてつもない緊張感の漂うシーンで段田と向き合った松は、「ネルラに『お父さんが殺したの？』と聞かれて、段田さんの目がピクッとしたのを、私はそのとき気づかなかったんです。でも放送を見たらピクッとしていて。視聴者の皆さんの驚きと期待、両方に応える芝居をあの一瞬でやってのけておられて、“お父さんすごい！”と思いました」と尊敬のまなざしを送りつつ、「皆さんにはまだまだ段田さんに翻弄されてほしい」とコメント。
一方の段田も「何やら得体の知れない不思議なネルラ…この難しい役は松さんだからできているんだと思います」と、松を大絶賛。さらに、「4話のラストシーンや5話冒頭の“ひょっとしたら…”と思っているネルラと寛の腹の探り合いが、演じていても楽しかったです。注目して観ていただきたいです」と、見みどころを語った。
「家族みんながこの15年はなんだったんだろうと考え始めます。お父さんがお父さんになれて、娘は娘になれる…そんなすてき素敵な時間も流れますので、じっくり観ていただきたいです」と松が語った第5話では、15年前の事件の前に起きていた“ある出来事”も描かれる。また、段田が「私個人の見みどころは、“走るところ”（笑）」と教えてくれたシーンにも注目したい。
【第5話あらすじ】
ついに、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意を固めた原田ネルラ（松）は、父・鈴木寛（段田安則）のもとへ。「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と、問いかける。すると驚きの表情を浮かべた寛が、突然腹を押さえて苦しみ始める。ネルラは大慌てで叔父の考（岡部たかし）や弟のレオ（板垣李光人）に電話をかけるが、2人とも出ない…。動転したネルラは、思わず自分を見張るため家の前にいた刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に助けを求める。
ネルラからの連絡で、寛が搬送された病院に駆けつけた夫・原田幸太郎（阿部）は、なぜか病室にいる黒川に驚く。なぜ自分ではなく、捜査のため執拗に周辺を嗅ぎ回る黒川に助けを求めたのか…嫉妬にも似た感情が湧き上がり、心がグチャグチャになる幸太郎。
モヤモヤしたまま帰宅すると、ネルラが幸太郎に「事件の後の事情聴取で、わたし、ひとつだけ警察にうそをついたの」と語り始める。実は自分と父、2人しか知らない”秘密”があると言う。そんな中、寛が15年前の事件について重い口を開いて…!?
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
第4話のラストから続く第5話の放送を前に、父娘を演じる松＆段田からコメントが到着。とてつもない緊張感の漂うシーンで段田と向き合った松は、「ネルラに『お父さんが殺したの？』と聞かれて、段田さんの目がピクッとしたのを、私はそのとき気づかなかったんです。でも放送を見たらピクッとしていて。視聴者の皆さんの驚きと期待、両方に応える芝居をあの一瞬でやってのけておられて、“お父さんすごい！”と思いました」と尊敬のまなざしを送りつつ、「皆さんにはまだまだ段田さんに翻弄されてほしい」とコメント。
一方の段田も「何やら得体の知れない不思議なネルラ…この難しい役は松さんだからできているんだと思います」と、松を大絶賛。さらに、「4話のラストシーンや5話冒頭の“ひょっとしたら…”と思っているネルラと寛の腹の探り合いが、演じていても楽しかったです。注目して観ていただきたいです」と、見みどころを語った。
「家族みんながこの15年はなんだったんだろうと考え始めます。お父さんがお父さんになれて、娘は娘になれる…そんなすてき素敵な時間も流れますので、じっくり観ていただきたいです」と松が語った第5話では、15年前の事件の前に起きていた“ある出来事”も描かれる。また、段田が「私個人の見みどころは、“走るところ”（笑）」と教えてくれたシーンにも注目したい。
【第5話あらすじ】
ついに、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意を固めた原田ネルラ（松）は、父・鈴木寛（段田安則）のもとへ。「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と、問いかける。すると驚きの表情を浮かべた寛が、突然腹を押さえて苦しみ始める。ネルラは大慌てで叔父の考（岡部たかし）や弟のレオ（板垣李光人）に電話をかけるが、2人とも出ない…。動転したネルラは、思わず自分を見張るため家の前にいた刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に助けを求める。
ネルラからの連絡で、寛が搬送された病院に駆けつけた夫・原田幸太郎（阿部）は、なぜか病室にいる黒川に驚く。なぜ自分ではなく、捜査のため執拗に周辺を嗅ぎ回る黒川に助けを求めたのか…嫉妬にも似た感情が湧き上がり、心がグチャグチャになる幸太郎。
モヤモヤしたまま帰宅すると、ネルラが幸太郎に「事件の後の事情聴取で、わたし、ひとつだけ警察にうそをついたの」と語り始める。実は自分と父、2人しか知らない”秘密”があると言う。そんな中、寛が15年前の事件について重い口を開いて…!?