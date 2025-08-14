「ちはやふる」ラストに3つの衝撃展開「一人二役？」「ホラーだった」混乱の声
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の第5話が、6日に放送された。ラストに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ちはやふる」サプライズ登場した続投キャスト
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
奏は憧れの専任読手・中西泉（富田靖子）の研究室で働くため京都へ。旅立つ奏を、梅園メンバーと駒野勉（森永悠希）が見送る。奏の後ろ姿を見ながら、村田千江莉（嵐莉菜）が、「駒野さんってやっぱ大江先生のこと好きなんですか？」と聞くと、駒野は「もちろん好きだよ。少し前からお付き合いさせてもらってる。伝えるのに10年かかった…」と告白。「これは運命戦までもつれこみそうだな」とつぶやく駒野のポケットには、渡せなかった指輪が入っていた。
そんな中、強豪・瑞沢高校かるた部に、テレビの取材がやって来る。取材を受ける月浦凪（原菜乃華）ら瑞沢かるた部の面々、そして瑞沢の新入生たち。その中に、なぜか梅園かるた部に入部したはずの八雲力（坂元愛登）の姿があり、「僕は着物を着たみたくて、弓道部と茶道部で迷ったんですけど、かるた部に決めました」とインタビューに答えていた。
そして、次回予告には、綾瀬千早（広瀬すず）の幼なじみ・綿谷新（新田真剣佑）の姿が。全国大会の東京都予選開幕を宣言していた。
これら3つのシーンがラスト約1分に詰め込まれており、「怒涛の展開」「かなちゃんと机くん！？」「今さらっと重要なことを…！」「2人結ばれたんだ」「八雲は何者？何してるんだ」「一人二役？」「双子とか」「ホラーだった」「新出るの激アツ」など多くの反響が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ちはやふる」サプライズ登場した続投キャスト
◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
◆「ちはやふる」ラストに3つの衝撃展開
奏は憧れの専任読手・中西泉（富田靖子）の研究室で働くため京都へ。旅立つ奏を、梅園メンバーと駒野勉（森永悠希）が見送る。奏の後ろ姿を見ながら、村田千江莉（嵐莉菜）が、「駒野さんってやっぱ大江先生のこと好きなんですか？」と聞くと、駒野は「もちろん好きだよ。少し前からお付き合いさせてもらってる。伝えるのに10年かかった…」と告白。「これは運命戦までもつれこみそうだな」とつぶやく駒野のポケットには、渡せなかった指輪が入っていた。
そんな中、強豪・瑞沢高校かるた部に、テレビの取材がやって来る。取材を受ける月浦凪（原菜乃華）ら瑞沢かるた部の面々、そして瑞沢の新入生たち。その中に、なぜか梅園かるた部に入部したはずの八雲力（坂元愛登）の姿があり、「僕は着物を着たみたくて、弓道部と茶道部で迷ったんですけど、かるた部に決めました」とインタビューに答えていた。
そして、次回予告には、綾瀬千早（広瀬すず）の幼なじみ・綿谷新（新田真剣佑）の姿が。全国大会の東京都予選開幕を宣言していた。
これら3つのシーンがラスト約1分に詰め込まれており、「怒涛の展開」「かなちゃんと机くん！？」「今さらっと重要なことを…！」「2人結ばれたんだ」「八雲は何者？何してるんだ」「一人二役？」「双子とか」「ホラーだった」「新出るの激アツ」など多くの反響が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】