浜田ブリトニー、シナモロールの手作りキャラ弁に「プロ級」「クオリティ高すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】漫画家でタレントの浜田ブリトニーが13日、自身のInstagramを更新。娘のために手作りしたシナモロールのキャラクター弁当を公開した。
【写真】浜田ブリトニー、シナモロールの手作りキャラ弁
浜田は「今日のキャラ弁は〜〜〜 ドドーンとシナモロール祭り。シナモンご飯がコーンと枝豆に囲まれて幸せそうに寝そべってるの〜」とコメントし、娘のしずくちゃんのために手作りしたキャラクター弁当を披露した。シナモロールをモチーフにしたご飯やハンバーグ、ウインナーなどがかわいらしく詰め込まれており、「見た瞬間に『わぁぁ』って声出ちゃうやつでしょ」と自信作であることを綴っている。
この投稿に、ファンからは「プロ級」「愛情たっぷり」「どうやって作るの？」「想像以上」「クオリティ高すぎ」「娘さん羨ましい」といったコメントが寄せられている。
浜田は2017年、交際していた男性との間に子どもを授かるも、お相手とはその後破局したことを公表。2018年4月に第1子となる女児を出産し、シングルマザーとして娘を育てていた。2019年に子どもの実の父親である岩見との結婚を発表し、2021年には第2子となる男児を出産していた。（modelpress編集部）
