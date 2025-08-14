歌手で俳優の北山宏光（39）が13日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。相貌心理学の評論家、佐藤ブゾン貴子氏から「操られやすい」と告げられた。

番組で「顔でわかる性格診断SP」を行い、専門家の佐藤氏は北山について「独占欲が強い傾向がある」と解説した。また、佐藤氏は「自分よりも強いものには弱いです。意志が強く、自分がそうだと思うとなかなか人の話に耳を傾けない傾向がある。しかし、自分より強いものに対しては従順になりやすい」と語った。

これに対してブラックマヨネーズの小杉竜一は「いつ良い話出てくるんですか」とつっこんだ。北山は散々な言われように「どんどんHPが減ってる」と反応した。

佐藤氏は「従順になりやすいというのは、横から見ると、北山さんの鼻はツンっと、鼻の穴の鼻腔（びくう）の傾斜が斜めなんですよ。鼻の穴が地面に対して平行ではなく斜めなんですよ。こういう方というのは操られやすい傾向が」と語った。これに再び小杉は「いついい話くる！」とつっこんだ。

小杉は「負けず嫌いで強いものに弱くて、操られやすくて、独占欲が強い？」と北山の診断をまとめると、佐藤氏は「その二面性が魅力的」とうまくまとめようとした。EXITのりんたろー。は「いけるかあ！」とつっこんでスタジオは盛り上がった。