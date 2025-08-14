山田邦子、3000万円のダイヤ→購入方法にスタジオ仰天 大物ゲスト大集合！明石家さんまとトーク
16日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）は、「大物ゲスト大集合スペシャル」を届ける。山田邦子はバブリーだった芸能界の買い物事情を告白する。
【番組カット】ベージュのノースリーブジャケットを着こなした米倉涼子
今年で放送35周年を迎えた当番組には、国民的俳優から大御所まで豪華なゲストが続々登場。今回はその名シーンを振り返る。
『オレたちひょうきん族』以来、明石家さんまと長い付き合いのある山田が、バブリーだった芸能界の買い物事情を明かす観覧者からの「人生で一番大きな買い物は？」という質問に、山田は「ダイヤで3000万円くらい」という宝石を挙げるが、その購入方法に明石家メンバーは仰天する。
さらに、「当時、デパートの紙袋に入れてドンと手渡しだった」という高額なギャラにスタジオがどよめく。ほかにも、関西人がさんまに質問を投げかける「明石家さんまになにをきくねん」コーナーをお届けする。
このほか、米倉涼子や浅野忠信、岩城滉一、寺島進らがゲストとして登場する。
