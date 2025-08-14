サマンサタバサ×ミャクミャク、アイテム公開【商品概要・展開店舗】
Samantha Thavasa（サマンサタバサ）と大阪・関西万博のコラボレーション商品の発売が決まった。
【画像】サマンサタバサ×EXPO 2025 コラボチャーム
公式キャラクター「ミャクミャク」のアートをデザインしたバッグチャーム、EXPO 2025ロゴをゴールドプレートでデザインしたキーリングが登場する。
■「ミャクミャク」コラボチャーム 4180円
「ミャクミャク」のアートを全面にデザインしたバッグチャーム。チェーン部分には、「ミャクミャク」を連想させるブルー×レッド×ホワイトのカラーをワンポイントに施しました。チェーンは取り外しが可能で、ファスナーチャームとしても使用できる。コーディネートしたい場所にあわせて、使い分けが可能。
■「ミャクミャク」コラボチャーム 4180円
柔らかいパステルカラーとベーシックカラーの全7色と豊富なカラーバリエーション。フックタイプの金具とチェーンのどちらも付いていて、バッグに付けたり、鍵などのアイテムに付けたりとさまざまなパターンで使用可能。ゴールドプレートで華やかな印象のEXPO 2025ロゴがデザイン。
【展開店舗】
サマンサタバサ 河原町OPA店
サマンサタバサ 大丸神戸店
サマンサタバサ ジェイアール京都伊勢丹店
サマンサタバサ いよてつ高島屋店
サマンサタバサ 大丸梅田店
サマンサタバサ 広島パルコ店
サマンサタバサ 神戸マルイ店
サマンサタバサ 高島屋大阪店
サマンサタバサプチチョイス いよてつ高島屋店
サマンサタバサプチチョイス 天王寺Mio店
サマンサベガ 梅田エスト店
サマンサベガ ららぽーと和泉店
アンドシュエットギャラリー ピオレ姫路店
アンドシュエットギャラリー イオン岡山店
アンドシュエット ルクアイーレ店
サマンサティアラ 京都高島屋店
サマンサティアラ 阪神梅田本店
サマンサタバサグローバルアイランド 羽田空港第1ターミナル店
サマンサタバサグローバルアイランド 羽田空港第2ターミナル店
サマンサタバサ公式オンラインショップ（※8月26日〜発売を予定しています）
