13日夜、大阪・関西万博の会場につながる大阪メトロ中央線が運転を見合わせたため、多くの来場者が帰宅困難となりました。14日も開場時間が遅れるなどの影響が出ています。

万博会場につながる唯一の鉄道である大阪メトロ中央線は、13日午後9時半ごろから一時全線で運転を見合わせ、多くの人が帰宅困難となりました。

およそ8時間後に全線で運転を再開しましたが、およそ3万人に影響がでたほか、未就学児を含む男女36人が熱中症などを訴え救急搬送されました。来場者は、臨時で開放されたパビリオンなどで一夜を過ごしました。

一夜を明かした来場者

「草むらの柔らかそうなパビリオンの前で野宿しました」

「パビリオンも入れたしよかったんだけど最後が…ぐっと疲れた。早く帰ってシャワー浴びたい」

14日もゲートのオープンが30分遅れたほか、開館を遅らせるパビリオンも出るなど影響が出ていて、万博協会は、対応は適切だったとする一方、来場者への情報発信の在り方については検証する必要があるとしています。

万博協会 高科淳副事務総長

「（大阪メトロ中央線の）運行停止から朝にかけ多くの方々が大変な思いをされたことについて大変心苦しく感じている」