¡¡ÃæÆü¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¾¾ÍÕ¤¬14Æü¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2019Ç¯ÅÓÃæ¤Ë28ºÐ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¡£¡ÖÅö»þ¤Ï35ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¸À¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëDeNA¤È¤Î3Ï¢Àï¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£Åêµå²ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç124¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£