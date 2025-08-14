雑誌『BARFOUT』の公式SNSにて、9月号（8月22日発売） に登場する田中樹（SixTONES）のビジュアルが公開された。

【画像】「実質きょもじゅり」と話題の田中樹のビジュアル／表紙は髙地優吾／京本大我がTravis Japanへ贈ったホワイトタイガーのぬいぐるみ

■強めの衣装を纏いアンニュイな表情を浮かべた田中樹。ホワイトタイガーのぬいぐるみにも注目集まる

公開されたのは、田中が大きなホワイトタイガーのぬいぐるみに身を委ね、アンニュイな表情を浮かべたビジュアル。

田中は髪をセンターで分け、ブルーグレーのTシャツの上にレザージャケットを着用。リング、ブレスレット、ネックレスなどアクセサリーはゴールドで統一している。

また「虎のオブジェの隣に座ったり寝転がったり、色々なポーズにすっと対応してくれる姿が素敵でした」と撮影の裏話も添えられている。

SNSでは「美しすぎる」「色気やばい」「かっこいい」「メロすぎ案件」など絶賛の声が殺到。さらにホワイトタイガーのぬいぐるみに注目する人も。

京本大我がTravis Japanへ贈ったぬいぐるみ（通称：京本tiger）に似ているということで、「京本tiger？」「実質きょもじゅり」「大我くんにもたれ掛かる樹ちゃんということでいいのかな？」といった声も寄せられている。

■『BARFOUT』9月号の表紙は高地優吾（SixTONES）

なお、同誌の表紙は同じくSixTONESのメンバー・高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）が飾っている。

■京本大我がTravis Japanへ贈ったホワイトタイガーのぬいぐるみ