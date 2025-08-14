EXILEのTAKAHIRO（40）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。“最推し”との2ショットを披露した。

TAKAHIROは「最推しが可愛すぎて気持ちがミャクミャク。」とつづり、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を手に、自身の“最推し”であると公言した、ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS from EXILE TRIBE」の松井利樹（25）とハートを作る2ショットを披露。

投稿された2ショットは、13日に大阪・関西万博の会場で開催された音楽フェスで撮影されたオフショット。他に松井にキスをしてしまいそうな“密着2ショット”なども披露した。

この投稿には、松井本人が「たかひろさん、本日も一緒にお写真を撮らせていただき、ありがとうございました 推しと言っていただけて、今日もすっごく幸せです！！」と感謝のコメント。

ファンからは「最高のLiveでした！」「かわいいー！！！お疲れ様でした」「かっこよすぎます」「私の方が敬浩（TAKAHIRO）さんがかっこよくてミャクミャク」「万博ライブ最高でした」「エクボ笑顔最高ぉ」など、多くの声が寄せられた。