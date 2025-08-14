【GUのモノトーン】が大人の味方！ 40・50代がキマる♡「垢抜けコーデ」

シンプルなのに手抜きに見えないファッションが良い。そんな大人の味方になりそうなのが【GU（ジーユー）】のモノトーンアイテム。着回しやすいシンプルさながら、おしゃれに映えるデザインで、40代・50代の大人女性にこそチェックしてほしい！ そんなアイテムを活かした「垢抜けコーデ」も人気上昇中です。今回は、きちんと感と抜け感のバランスが絶妙な、頼れるモノトーンコーデをご紹介します。

甘さと色気を両立する大人の上品肌見せ

上品な肌見せが魅力的なブラックのオフショルトップスに、ホワイトの透かし編みロングスカートで爽やかな抜け感をプラスしたモノトーンコーデ。カップ付きのトップスはシルエットが綺麗に出て上品な印象です。ウエストに巻いたブラックのクロシェスカーフが、シンプルコーデに洗練されたアクセントを添え、大人の余裕を感じさせています。足元はリボン付きサンダルで甘さを上乗せして。40・50代の大人女性も気負わず楽しめそうな「垢抜けスタイル」です。

ポイント使いのブラックで差をつけて

程よい透け感が涼しげなシアーカーディガンと、ふんわりフォルムが目を引くバブルヘムワンピースを合わせた上品なコーデ。ホワイトを主役にワントーンでまとめ、最後にブラックのシューズで引き締める上級者スタイルです。足元で甘さを抑えて、大人のこなれ感を演出しています。アクセサリーは華奢なものをチョイスして洗練された印象に。いつものモノトーンコーデからちょっと変えたい時におすすめです。

大人っぽく魅せる引き算コーデ

シンプルなのにこなれて見える、リブミニTとサロペットパンツのコーデ。モノトーンでまとめることで、幼い雰囲気になりがちなサロペットコーデもグッと落ち着いた印象に。カジュアルさを程よく抑えた、40・50代大人女性も挑戦しやすいスタイルです。足元のボリュームサンダルと、フロントにさりげなく光るアクセ使いが垢抜けのコツかも。

美シルエットのハンサムコーデ

上下ブラックでまとめたハンサムスタイル。ドレープシャツ × ワイドパンツの縦ラインスッキリなシルエットでスタイルアップも狙えそう。シャツは落ち感のある滑らかな素材で上品さアップ！ さらに胸元と足元からちらっと覗くホワイトアイテムで程よい抜け感を演出し、重たくない垢抜けた雰囲気に。甘すぎない落ち着いたコーデ好きさんはぜひ真似してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ