ドジャースの大谷翔平選手が、古巣エンゼルス戦に、「1番投手兼指名打者」で出場しました。14日の全打席とあわせてお伝えします。

【映像】721日ぶりにエンゼルスタジアムのマウンドに立つ大谷翔平

13日、今シーズン2度目の4試合連続のホームランを放ち、リーグトップに立った大谷選手。

第1打席、ライト線へ、フェンスに到達する間に大谷選手は快足を飛ばし、自己最多に並ぶシーズン8本目の3塁打にします。

第2打席は、変化球に空振り三振。

第3打席は、フォアボール。

6回、ランナー1塁での第4打席は、空振りの三振。

第5打席は、この日3個目の三振を喫します。

14日の大谷選手は4打数1安打。連続試合安打を「12」に伸ばしています。

9度目の二刀流で、721日ぶりにエンゼルスタジアムのマウンドに立った大谷選手。

復帰後初めて5回のマウンドに立ちますが、今シーズン最多の80球を投げ、5安打、7奪三振、無四球4失点の内容。勝利投手の権利を目前にして無念の降板となりました。

ドジャースは逆転負けで4連敗となり首位陥落。16日からパドレスとの首位攻防となります。（ANNニュース）