さすが“BTS・TXTの弟分”！新ボーイズグループ「CORTIS」、公式アカウントが開設6日で100万人突破

BTSとTOMORROW X TOGETHERの後を継ぐ“BIGHIT MUSICの新人”CORTIS（コルティス）が、SNSで爆発的な反響を呼んでいる。

CORTISの公式TikTokアカウントが、8月13日17時ごろにフォロワー数100万人を突破。アカウント開設からわずか6日で達成した快挙だ。

アカウント開設直後の3日間はメンバーの顔が公開されていなかったにもかかわらず、“BIGHIT MUSICの新人”への熱い関心がフォロワー急増を後押しした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

TikTokのフォロワー数は、11日〜12日にデビューアルバムのイントロ曲『GO!』の公式ミュージックビデオとコンセプチュアルパフォーマンスフィルムが公開されたことをきっかけに急上昇。10日時点で40万人だったフォロワーは、わずか3日で約150％増加した計算になる。これは、メンバー全員が制作に参加した音楽・振付・映像で、グローバルユーザーを惹きつけた証拠でもある。

CORTISの公式TikTokアカウントは、14日正午時点で累計1240万件の「いいね」を記録。コメント欄にはさまざまな国・地域の言語が並び、世界的な注目度を実感させた。

デビューを控えたCORTISは、ショートフォーム動画を積極的に活用し、韓国内外のユーザーと交流。ダンスチャレンジはもちろん、メンバー自ら制作した“ロゴサウンド”や楽曲制作の裏側を映した動画が大きな関心を集めている。チームの主要コンテンツを共同で作り上げる“ヤングクリエイタークルー”らしい映像は、思わず目を奪われる魅力がある。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

また、11日に公開されたデビューアルバムのイントロ曲『GO!』のミュージックビデオも注目を集めている。YouTubeチャートによると、同映像は14日正午時点で韓国、アメリカ、カナダ、イギリスなど計11の国・地域で急上昇ミュージックビデオ「トップ30」にランクイン。公開から3日が経っても人気は衰えを見せない。

なお、CORTISは8月18日18時にタイトル曲『What You Want』をリリースし、正式デビューする。

（記事提供＝OSEN）