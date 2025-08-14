「まさに意味不明」センターライン越えてまるで逆走追い越し…対向車線の“自己中”爆走車に思わず二度見　対向車用の右折レーンを強引右折する軽トラも　沖縄・秋田

危険な逆走や誤進入が相次いでカメラにとらえられた。

沖縄県では、センターラインを越えて追い越す車や、片側1車線の対向車線を猛スピードで駆け抜ける車が目撃されている。

秋田県では、対向車用の右折レーンから右折しようとする軽トラックが撮影された。

何食わぬ顔で…対向車線を逆走する車

沖縄・八重瀬町で、1日午前11時ごろに撮影されたのは、あわや正面衝突となる瞬間だった。

白い車が黄色のセンターラインを越え、逆走するように追い越してきた。

撮影者によると、運転していたのは40代くらいの女性だったという。

撮影者は、「運転手の女性は何食わぬ顔で加速していきました。一歩間違えると死亡事故寸前の危険極まりない運転でした」と語った。

猛スピードで対向車線を駆け抜ける車

同じく沖縄・八重瀬町で7日午前6時半ごろ、こちらでも周囲を巻き込みかねない危険な運転が撮影されていた。

白い車が、片側1車線の対向車線側を猛スピードで駆け抜けていった。

撮影者も思わず二度見した危険な瞬間だった。

車は、みるみるうちに近づいてきたかと思えば、あっという間に走り去っていった。

一部始終を見ていた撮影者は、「自己中心ではありますよね。周りを巻き込んでしまうので、遅かれ早かれ後悔する前にやめた方がいい」と呼びかけている。

なぜ？対向車線の右折レーンに進入

また、秋田・にかほ市で7月13日正午ごろに撮影されたのは、対向車線を走る危険な車だった。

前を走る軽トラックに注目すると、右に曲がるウインカーを出していたが、走っていた場所は対向車用の右折レーンだった。

撮影者によると、運転していたのは高齢者とみられ、そのまま右に曲がっていったという。

撮影者は、「トラックの下にはっきりと逆側の右折矢印があり、まさに意味不明だと思いました」と語っている。

（「イット！」 8月13日放送より）