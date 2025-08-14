田丸麻紀、息子2人との写真公開 長男の誕生日で“大切なレストラン”へ
【モデルプレス＝2025/08/14】女優でモデルの田丸麻紀が8月13日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日を祝うため家族で訪れたレストランでの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】田丸麻紀、息子2人とのプラベショット
田丸は「長男 お誕生日おめでとう 家族、みんな大好きなお店で」と長男の誕生日祝いについて報告。「私が20代のときから お世話になっている 大切なレストラン」とコメントし、息子2人と一緒にレストランで食事を楽しむ家族の温かな時間を公開している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「息子さんおめでとう」「仲良し家族」「幸せな日ですね」「田丸さんもママ11年目？おめでとう」「愛情を感じる」といったコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】