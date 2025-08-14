高橋愛、美脚チラリ ワンショルワンピコーデに「着こなせるのすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が13日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞくワンピース姿でのお出かけショットを公開した。
【写真】高橋愛、膝上ミニ丈で美脚披露
高橋は、街中のアートな壁画の前でベージュのワンショルダーワンピースを着用した姿を披露した。膝丈のワンピースから美しい脚のラインがのぞき、黒いハンドバッグとブーツを合わせたカジュアルでおしゃれなスタイリングが印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛いいい」「スタイル抜群」「着こなせるのすごい」「おしゃれな壁画」「コーデが素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋愛、膝上ミニ丈で美脚披露
◆高橋愛、美しい脚のぞくワンピース姿を披露
高橋は、街中のアートな壁画の前でベージュのワンショルダーワンピースを着用した姿を披露した。膝丈のワンピースから美しい脚のラインがのぞき、黒いハンドバッグとブーツを合わせたカジュアルでおしゃれなスタイリングが印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛いいい」「スタイル抜群」「着こなせるのすごい」「おしゃれな壁画」「コーデが素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】