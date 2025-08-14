ÀÞ¤êÄá¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÂç±ê¾å¡¡IVE¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¥ì¡¼¥é¡¼À©ºî´ÆÆÄ¤¬È¿Æü°Õ¿Þ¤òÈÝÄê¡ÖPeace¡×
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¿·ºî±ÇÁü¤ò¤á¤°¤ê¡¢À©ºî¤·¤¿´ÆÆÄ¤¬Î©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¡¢Äá¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÂç±ê¾å
IVE¤Ï8·î8Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç4ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÀ¤ë¤¯°¦¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤¿¡È¥¤¡¼¥ô¥£¥ë¡¦¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¡ÊEvil Cupid¡Ë¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÈëÌ©¤ò»ý¤Ä¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¥¢¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¸ýÏÀ¤ò¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤ë¥¢¥é¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¤ò·â¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤êÄá¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤ê¤È¡¢½ã¿è¤Ê¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥ÉÁü¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê±é½Ð¤Ç¡È¥¤¡¼¥ô¥£¥ë¡¦¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¡É¤Î°ìÌÌ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ÏÆüËÜ¤Ç±ê¾å¡£¸ø³«Æü¤¬Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ì¥¤¤¬¡ÖI¡Çm Sorry¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤äÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëÀÞ¤êÄá¤¬Ç³¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÈ¿Æü´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤ÎOUI´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¡È¥¤¡¼¥ô¥£¥ë¡¦¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°¦¤ÎÇÞ²ð¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿ÀÞ¤êÄá¤òÇ³¤ä¤¹±é½Ð¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖPeace¡ÊÊ¿ÏÂ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡þIVE¤È¤Ï¡©
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥æ¥¸¥ó¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤È¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¬¥¦¥ë¡¢¥ê¥º¡¢¥¤¥½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÈÁ´°÷¥»¥ó¥¿¡¼µé¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØELEVEN¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ²»³Ú»Ë¾å¡¢ºÇÂ®¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ë¡£Â³¤¯2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE DIVE¡Ù¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇK-POPÂè4À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡ØELEVEN -Japanese ver.-¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£