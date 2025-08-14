佐田真由美「色々下準備大変な年頃」水着姿の全身ショットに反響「バストも背中も綺麗で見惚れる」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】モデルの佐田真由美が13日、自身のInstagramを更新。水着姿の全身ショットを披露した。
【写真】佐田真由美、美ボディ披露の水着ショット
この日、佐田は「ホテルでgym行ってパンプアップしてからの」と水着姿でプールを満喫する全身ショットを投稿。様々な角度からのショットやジムでのトレーニングウェア姿も披露しており「色々下準備大変な年頃www夕日綺麗だった」と記している。
この投稿にはモデルの中林美和が「美しい」とコメントし、女優の長谷川京子もハートマークの絵文字で反応。ファンからは「色っぽい」「バストも背中も綺麗で見惚れる」「脚の長さが圧巻」「ヴィーナスのよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐田真由美、美ボディ披露の水着ショット
◆佐田真由美、水着姿の全身ショット公開
この日、佐田は「ホテルでgym行ってパンプアップしてからの」と水着姿でプールを満喫する全身ショットを投稿。様々な角度からのショットやジムでのトレーニングウェア姿も披露しており「色々下準備大変な年頃www夕日綺麗だった」と記している。
◆佐田真由美の投稿に中林美和・長谷川京子らが反応
この投稿にはモデルの中林美和が「美しい」とコメントし、女優の長谷川京子もハートマークの絵文字で反応。ファンからは「色っぽい」「バストも背中も綺麗で見惚れる」「脚の長さが圧巻」「ヴィーナスのよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】