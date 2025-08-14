14日、学歴詐称の疑いが持たれている静岡県伊東市の田久保真紀市長が記者団の取材に応じた。

【映像】百条でホンモノの卒業証書が提示された瞬間

13日に開かれた伊東市議会百条委員会における委員の東洋大学に対する発言を受け、田久保市長は市議会の中島弘道議長に抗議文を提出していた。この意図について聞かれると「ああいった一方的な決めつけや発言の中には看過できないものもあった。そこは事実としてあったことは訂正していただきたいという思いだ。私としては卒業ができていなくても大事な思い出のある場所であることには変わりない。そういった敵対的なことをしたいといった思いは全くないということで、議会の方にもそれをお願いした」と説明した。

続いて、田久保市長が議長と副議長に“卒業証書と見られるもの”を“チラ見せ”したかどうか、について議論された。記者団は13日に田久保市長が「19.2秒見せた」と話した根拠となるテープの提出を求めたところ、田久保市長は以下のように答えた。

「今日は手持ちがないので考慮する。ただ、テープを開示しても、19.2秒としっかりわかるかどうかわからないので、少し公開の仕方も考える。同時に、報道からは『10秒』だったという反論もあるが、逆にその音声テープも私に見せていただきたい。それが私が言っているデータと同じものなのかどうなのか。10秒と言った根拠も知りたい。私が（“卒業証書と見られるもの”を）開いたタイミングは私にしかわからないと思うが、なぜそこが10秒という話になるのか」

その後のやり取りで報道が「10秒」と主張する音声データは議員個人が所有するデータであることがわかると田久保市長は「議長と副議長が私の就任に対する挨拶で市長室にいらっしゃったので、それを録音していることはあり得ないと思う。主張しているテープがもし違うのであれば、全く話が違ってくる」と自信に満ちた表情で主張した。

これを受けて記者が両方のテープを記者の前で示すことを提案すると「私の方は機会があったら公開する必要があるとは思っていた。当初から私は“チラ見せでない”と申し上げてきたつもりだ。取り上げていただけるのであれば、音声データの方の公開の方は前向きに考えたいと思っている」と述べた。

13日の百条委員会では、別の方の東洋大学の卒業証書・アルバムが提示されると、田久保市長は確認し「問題はないのではないか」と述べた。過去には田久保市長は百条委員会への出頭を拒み、「卒業証書」とされる書類の提出要求も刑事告発されたことなどを理由に拒み続けていた。

（ABEMA NEWS）