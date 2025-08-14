元自民党幹事長の石原伸晃氏が１４日、Ｘを更新。「親の七光り、って何なんですかね？」とつぶやく実業家の岸谷蘭丸氏のＸをリポストし、自身の体験を吐露し「機会がありましたらぜひ対談を」と呼びかけた。

伸晃氏は、蘭丸氏の「親の七光り、って何なんですかね？」と書かれた投稿をリポスト。蘭丸氏の両親は俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香。「何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？会社が上場でもすればいいんだろうか？苦しいです」ともつぶやいていた。

伸晃氏は「私も６８歳になった今でも『親の七光り』でああだこうだ、と心無い言葉を日々浴びせられています」と切り出し、「ひどい時には、親（慎太郎）の七光り×叔父（裕次郎）の七光り×弟（良純）の七光り＝石原家の二十一光り などと書かれていることもあります（笑）」と著名人の一族であることから受ける中傷を告白した。

蘭丸氏へ「悩むことはありませんが、同じような苦しみを抱えている方は数多くいらっしゃると思いますので、機会がありましたら、このテーマでぜひ蘭丸さんと対談させていただきたいです」と呼びかけていた。