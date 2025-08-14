ÁýÅÄ·Ã»Ò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î¡Ö¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¹â¹»Ìîµå¤Î±þ±ç²Î¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Âå¡¹¡¢¤½¤ì¤âËèÇ¯¡Ä¡×
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼ÁýÅÄ·Ã»Ò¡Ê67¡Ë¤¬14Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â¹»Ìîµå¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î±þ±çÀÊ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¤ë¤Ê°¦¤«¤é¡Ö3Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì¤Î¤³¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£BGM¤Ç¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥±¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡Ö¹â¹»Ìîµå¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤Ã¤¿¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡ÖËèÇ¯¤³¤Îµ¨Àá¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¡Ø¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡Ù¤È¡ØÁÀ¤¤·â¤Á¡Ù¡¢Î¾Êý¤È¤â°¤µ×¡ÊÍª¡ËÀèÀ¸¤ÈÅÔÁÒ¡Ê½Ó°ì¡ËÀèÀ¸¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
MCÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö²Î¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Âå¡¹¡¢¤½¤ì¤âËèÇ¯¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÂçÃÝ¤¬¡Ö¤·¤«¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬º¸Íø¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Í¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¡×¤È´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£