“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが更新され、ののちゃんの「夏らしい」写真が投稿されました。



【写真を見る】【 ののちゃん 】大きなきゅうり「まるかじり！！！」 “前歯ないけどがんばってます” 妹・ひーちゃんもがんばる



写真では、ののちゃんが自分の腕くらいもありそうな大きなきゅうりを横にして、両手でしっかりと水平に持ち、口まで持ち上げてかじりついている様子を投稿しています。







続いて、ののちゃんが妹のひーちゃんにきゅうりを渡して、そのきゅうりそのものにひーちゃんがかじりついている様子を投稿。二人のカラダに比べてきゅうりはとても大きくて、ののちゃんの様子に「まるかじり！！！とうもろこしみたいになりました」と驚いています。









合わせて、ひーちゃんが誰の助けも借りずにきゅうりにかじりついている様子も投稿されています。アカウントは「ののちゃんは前歯ないけど頑張ってかじってます」とフォローの投稿。フォロワーからは「良い食べっぷりだ」「カブト虫の食べた後に似ている」「美味しそうに食べるののちゃんがホントにすごい」など、感嘆のリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】