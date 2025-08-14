夫婦で「20万円」の年金をもらえるはずが、夫の分しか振り込まれていませんでした…。私の年金はもらえないのでしょうか？

年金はいくらくらいもらえる？

日本年金機構によると、令和7年4月分からの年金額の例は、以下の通りです。



・国民年金（老齢基礎年金）の満額：月額6万9308円

・厚生年金（老齢基礎年金を含む夫婦2人分の標準的な年金額）：月額23万2784円

この厚生年金の額は、平均的な収入（ボーナスを含めて月額換算45万5000円）で40年間働いた場合に受け取れる年金の目安です。老齢厚生年金に加え、老齢基礎年金（満額）を2人合わせたケースとして試算されています。ただし、個人の加入期間や収入状況などによって金額は大きく変わるため、あくまで目安として捉えておくとよいでしょう。



年金が振り込まれていない原因

年金の振り込みが予定通りに行われていない場合、いくつかの原因が考えられます。ここでは、年金が振り込まれないときに考えられる原因を解説します。



受取口座を変更している

年金の受取口座を別の銀行や支店に変更した場合は要注意です。変更手続きから約1ヶ月以内に振込日が重なると、以前の口座に入金されている場合があります。変更前の口座も確認してみましょう。



金融機関の統廃合などで口座情報が変わっている

銀行の統廃合などにより、口座番号や支店名が変更された場合、年金機構側で振り込みエラーとなることがあります。このような場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」を提出して、正しい口座情報を再登録してください。



名義変更や口座の解約をしている

結婚などにより名前が変わった、あるいは使っていた口座を解約してしまったといったケースでは、年金が正しく振り込まれません。氏名を変更したときは「氏名変更届」、口座を変えたときは「住所・受取金融機関変更届」とあわせて、必要に応じて添付書類の提出をしましょう。



現況届を提出していない

年金を継続して受け取るには、年に一度（おもに誕生月）、現況届の提出が必要なケースがあります。現況届は、引き続き年金を受け取る権利があるかを確認するための書類です。

現況届が提出されていない、もしくは遅れていると、提出されるまでの間支払いが一時的に停止されてしまいます。現況届を提出すると、日本年金機構に届いてから2ヶ月ほどで、支給が止まっていた期間分も含めて振り込みが再開されます。



年金が振り込まれなかったときの対処法

前述したような原因に心当たりがある場合は、まず該当する問題がないかひとつずつ確認してみてください。現況届を出し忘れていないか、口座情報に誤りがないか、氏名変更の届け出が必要だったのではないかなど、基本的な点を見直してみましょう。

もし、どれにも該当しない、もしくは自分では原因が特定できない場合は、最寄りの年金事務所へ問い合わせてみてください。直接相談することで、個別の状況に応じた詳しい説明や対応を受けられます。

また、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」を利用する方法もあります。基礎年金番号などを手元に用意しておくとスムーズです。



年金が振り込まれていなかったら口座情報や現況届の提出の有無などを確認しよう

年金の振り込みがされていない場合、口座変更や名義の修正、現況届の未提出などの手続きの漏れが原因になっていることが少なくありません。夫婦での年金生活をスタートする際には、「自分の分もしっかり受け取れているか？」を個別に確認することが大切です。

万が一、原因が分からないときは、年金事務所や「ねんきんダイヤル」へ問い合わせてみましょう。振り込まれていないことに気付いたら、早めに行動することで振り込まれるまでの期間が短くなり安心につながります。



