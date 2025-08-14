元プロ野球選手の糸井嘉男氏（44）が13日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。人生最高額の買い物について明かした。

番組MCの「ナインティナイン」矢部浩之から「糸井さん、プロ野球選手としてたくさん稼いできたと思いますが…」と話を振られた糸井氏は「下の下ぐらい」と謙そん。これには共演者から「いやいやいや」「よう言いますわ！」とツッコミが殺到した。

そして「プロ野球人生18年間で総額50億円以上」と明かされると、「えっ！」「ヤバ！」と驚きの声が。矢部が「残ってるんですか？どうですか？」と聞くと、糸井氏は「どこに行ったんやろね」と笑いつつ「まあほとんどプロテインに消えましたね」とボケると、またしても「そんなわけあるか！」「プロテインの会社も買えるやろ」とツッコまれた。

しかし「単発で一番高い買い物は？」との質問に、糸井氏は「車とかになりますかね。こういう…」と、ドアが跳ね上がる様子を再現。約6000万円で購入したという白いランボルギーニとの2ショット写真が紹介されると、「乗りたかったんですけど、この体なんで（車内に）入るのにやっぱりめちゃくちゃ苦労するんです」と告白。「すぐ売りました」と打ち明けると、「もったいない」との声も上がったが、一同は納得している様子だった。