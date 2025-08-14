放送作家の野々村友紀子氏（51）が14日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」に出演。前日13日に発生した大阪・関西万博での帰宅困難トラブルについて言及した。

13日午後9時半ごろ、大阪・関西万博の会場につながる大阪メトロ中央線で電気系統のトラブルが発生。一時運転を見合わせる事態が起こった。帰宅する来場者の足が大きく乱れ、約3万人が帰宅困難に。さらに、熱中症の疑いで36人が緊急搬送される事態となった。

帰宅困難者への対応として、博覧会協会は中央線の運転再開までの間、夢洲駅に向かう東ゲートを開放し、来場者が会場内で待機できるように対応。また、夢洲駅〜コスモスクエア駅間での折り返し運転や、代替輸送手段として各社のバスを動員し、ピストン輸送も実施された。

この一連の対応に対し、野々村氏は「この季節ですからね。こういう時だからこそって楽しんでいる方も多くて、SNSではポジティブな書き込みも見られました」と一定の理解を示しつつも、「赤ちゃん連れや子ども連れ、妊婦さん、高齢の方のことを考えると…しんどかった人たちにとっては、アナウンスがもっと早く届いていればよかったのでは」と指摘。

また、「英語のアナウンスが少なすぎて、外国人にはわかりづらかったという声もあった。どこのパビリオンが開いているのか、水の配布場所がどこなのか。しんどかった人たちのことを考えるともうちょっとできることがあったんじゃないかな」とし、情報発信の課題についても言及した。