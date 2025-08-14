◇第107回全国高校野球選手権第９日 ２回戦 横浜5-1綾羽（2025年8月14日 甲子園）

第3試合で春王者の横浜（神奈川）が初出場の綾羽（滋賀）と対戦し、逆転勝ちで3回戦進出を果たした。

0-1の4回から登板した織田翔希（2年）がいきなり自己最速タイとなる152キロをマーク。球場の空気を変えると、5回2死二塁では自ら中前同点打し、"スーパー2年生"ぶりを見せつけた。

1-1の6回、連続死球から無死一、二塁とし、小野舜友（2年）の投前へのバントが相手の野選と失策を誘い、一気に二者が生還。8回にも2点を追加し、18年以来の3回戦進出を決めた。

村田浩明監督は「織田を早めに投入して、一気にこっちに流れが来たかなと。本当に織田には感謝したい」と2年生右腕を絶賛。9回2死から今大会初登板した背番号1の奥村頼人（3年）については「今日は7、8、9回と奥村頼人に投げさせる予定だったが、ゲームの流れがどっちに転ぶか分からなかった。織田が最後の最後まで行って。次は奥村が投げてくれないと。ウチには絶対必要なピースなので。今日は大きな1アウトを取ってくれた」と強調した。