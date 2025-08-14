¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óºÆÎ×¡ª¡×³¤³°°Ü½»48ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×
¡¡2005Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÅÅ¼ÖÃË¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óà¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óá¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö³§¤µ¤Þ½ë¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÁõÃå¤·¤¿¶á±Æ¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°ËÅìÈþºé(48)¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î»£±Æ»þ¡¢¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë²Æ¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¥ê¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óºÆÎ×¡ª¡×¡ÖÈþºé¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤À¤Ê¤¢¡×¡ÖËÜÅö´é¤¬¥¿¥¤¥×²á¤®¤Æ±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¡ÖÅÅ¼ÖÃË¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îà¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óá¤³¤ÈÀÄ»³º»¿¥¤ò±é¤¸°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£09Ç¯¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼¡Öµþ³Ú»º¶È¡×¤Î±ÝËÜÁ±µª¼ÒÄ¹¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¼ø¤«¤ê3»ù¤ÎÊì¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£