【エリクシール】待望の新リンクルクリームが登場！シワ改善の新定番に♡

シワ改善スキンケア市場で圧倒的な実績を誇る「エリクシール」から、2025年9月21日（日）に新たなリンクルクリームが登場します。日本で唯一※1、シワ改善有効成分として認可された「純粋レチノール」を配合し、よりパワフルに、よりやさしくシワへアプローチ。さらに、地球にも肌にも優しい“つけかえ用”も同時発売され、今の時代に寄り添った選択肢として注目を集めています。

「狙ったシワ、逃がさない」革新のクリーム誕生

新発売となる「エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba」は、純粋レチノール※1を配合した部分用クリーム。

目もと・口もと・額・眉間・首など、気になるシワにしっかり届き、うるおいを生み出して柔軟な肌へと導きます。真皮のコラーゲン密度を高め、ふっくらとした「つや玉」肌を叶えてくれます。

さらに、厳選された保湿成分「ザイムショットCP※6」や、ハリ・保湿成分「コラジェネシス®※5」を配合。

光や酸素から純粋レチノールの効果を守る特殊容器を採用し、使うたびにその実力を実感できる仕上がりに。

香りはアクアフローラルのやさしい香りで、心までほぐれるようなスキンケアタイムを演出してくれます。

mofusandのハンドクリームで癒し時間♡キュートな新作登場

全3タイプ展開＆つけかえ用でエコにも配慮♡

新リンクルクリームは、ライフスタイルに合わせて選べる全3品。価格は以下の通りです（すべて税込）：

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba S（15g）

価格：6,600円

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba L（22g）

価格：8,800円

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba L（つけかえ用・22g）

価格：8,470円

本体容器と比較して、つけかえ用はCO₂排出量を約61％※7、樹脂使用量を約71％※7削減。環境へのやさしさとコストのバランスを両立した選択肢です。

朝晩のお手入れの最後に、パール粒1個分を気になる部分になじませるだけ。初めて使う方は、使用頻度を徐々に増やしていくのがおすすめです。

継続応援キャンペーンもスタート！

2025年9月21日～12月31日までの期間、「リンクルクリーム継続応援キャンペーン 2025年第4四半期」を実施中。

期間中にリンクルクリームを2本購入し、バーコード2枚を集めて応募すると、「リンクルクリームつけかえ用特製Sサイズ（15g）」非売品を1本プレゼント。

対象店舗は全国約20,000店のドラッグストア・GMS・化粧品専門店など。また、資生堂オンラインストアなどのECサイトでも購入可能です。

※1 医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノール

※5 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※6 クララエキス、タイムエキス、マンゴスチン樹皮エキス、グリセリン（保湿）

※7 つけかえ用を使用することで、本体容器と比較しての削減量比較

シワ悩みに、確かな一歩を。新しいエリクシールとともに

年齢を重ねても、自信をもって笑顔でいたい。そんな想いに応えるのが、エリクシールの最新リンクルクリームです。

純粋レチノール※1の力で、狙ったシワを集中ケア。自分らしく輝く肌を育てる、心強い味方になってくれます。あなたのスキンケアに、エリクシールという選択を加えてみませんか？