18万人が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキング！ 2位「那覇市」を上回る1位は？ 【2025年調査】
大東建託は、2月21日〜3月10日の期間、全国47都道府県居住の20歳以上の男女18万2805人を対象に「住みたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街（自治体）ランキング2025＜全国版＞」として結果を発表しました。なお、住みたい街（自治体）への投票を全国の自治体を対象に集計してランキングを作成しています。
本記事では、全国民が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位：沖縄県 那覇市／979票那覇市は沖縄県南部に位置する県庁所在地で、かつての琉球王国の中心地として歴史的・文化的な魅力を備えています。世界遺産「識名園」や「玉陵」など、市内には多くの史跡が点在。国内外を結ぶ那覇空港や那覇港を擁し、観光やビジネスの拠点として発展しています。
居住者からは、「モノレールやバス路線も近いし、飛行場港も近い。適当にスーパーやコンビニも充実している。大きいホテルも数件ありランチに利用できるし、レストラン、銀行郵便局、クリニックも徒歩範囲で行ける」「近くにお城があり城下町のため歴史が深く街並みが綺麗。地域の人々の『地元を盛り上げたい』という意識が高いのでイベントも多い。伝統行事では老若男女が集まり住民同士の繋がりが強いと感じる」「小型スーパーが二軒あり病院も複数ある。市の支所や消防署もあるしモノレール駅まで徒歩10分以内にあり便利性は高い。観光名所は首里城や泡盛の酒蔵も点在している」「程よく街が発展していて賑わいがあり、スーパーやコンビニが充実していること。空港やビーチ、アウトレットモールなどの観光地にも車で一時間もかからずに行けること」といった声が寄せられています。
1位：福岡県 福岡市／1311票福岡市は九州最大の都市であり、商業・文化・交通の拠点として発展を続けています。市中心部の天神や博多エリアは大規模な商業施設や飲食店が集まり、九州最大のターミナル駅・博多駅や市内中心部からわずか5kmの福岡空港により、国内外へのアクセスも抜群です。
居住者からは、「人気の小学校などがあり、子供のいる世帯が暮らしやすい地域という印象がある。駅の周辺には書店や図書室を備えたセンターがあったり、100円均一のお店や雑貨店、ドラッグストアなどが充実していてちょっとしたお買い物なら駅周辺で完結できるところが良いと思う」「地下鉄一本で天神や博多駅に行ける便利さや家からは少し歩けば商店街がありスーパーや飲食店も多く日常の買い物はしやすい。また駅と区役所、警察署が隣接しているので引越ししてきた時にとても便利でした。海も近く海岸を散歩できるし公園もあるので都会すぎず良い」「低価格のスーパー、ディスカウントストア、ドラッグストアなどが自転車で行ける範囲に複数あり物価高の中ありがたい。博多駅、空港、天神までも自転車で2.30分、図書館も近く頻繁に貸し借りできて助かる。九大跡地の開発でこれからの発展にも期待できる」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)