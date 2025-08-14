AKB48が、8月13日に66thシングル『Oh my pumpkin!』をリリース。本作は前田敦子や高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃といったレジェンドOGメンバー4名を迎えている。前田と高橋が、発売日当日の様子をそれぞれのInstagramにてアップした。

（関連：【画像】前田敦子、10年ぶりにAKB48劇場へ「まじエモい」）

朝の生放送番組『ラヴィット！』（TBS系）に始まり、夜には生配信企画「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」に出演した前田と高橋。前田は「10年ぶり？！にAKB48劇場に行って」「現役メンバーちゃん達にもほぼ全員会えて」「大好きって懐いてきてくれた可愛い後輩達との写真はママ感でて」「武道館の打ち合わせをたかみなとして」と振り返りながら、高橋と小嶋とのスリーショットのほか、「Oh my pumpkin!」でセンターを務める小栗有以を高橋と挟んだ写真、後輩メンバーに囲まれた記念ショットなどを投稿している。

高橋も「AKB48劇場がリニューアルしてから初めてステージで踊らせていただきました」「今日はラヴィットから始まりAKB48劇場まで、あつみなDAYでございました」と振り返りながら、AKB48劇場で撮影した小嶋や前田との記念写真を数多くポスト。2人の投稿には「美しい青春の思い出！」「これはこれは、懐かしいメンバーじゃなぁい」「あっちゃん神推し」「まじエモい」「さすがにあつみなちゃんのお2人さんはAKB48の大御所ですね」とコメントが寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）