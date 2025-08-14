対エンゼルス6戦6敗は史上初

【MLB】エンゼルス 6ー5 ドジャース（日本時間14日・アナハイム）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に5-6で逆転負け。同カードは今季6戦6敗となった。大谷翔平投手が「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、是が非でも勝ちたいゲームだったが勝利には結びつかず。LA記者は「言葉がない」と“絶句”した。

チームは大谷の三塁打から初回に先制し、3得点と幸先のいいスタートを切った。しかし2回、大谷はウォードに被弾するなど2失点。それでも4回にベッツの適時打などで5-2とリードした。しかし5回だった。1死からエンゼルス打線につかまって途中降板。それでも1点を守り切り8回に突入したが、ブルペンが崩れた。

ドジャースは今季対エンゼルスに6戦全敗となった。エンゼルス放送局によると、6戦スイープは史上初のことだという。地元放送局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者は「エンゼルスに6連敗。言葉もない。負け方がいつもおかしい。パドレスがナ・リーグ西地区で首位だ」とし、ドジャースの苦しむ現状に肩を落とした。

この日はパドレスが勝利したためドジャースは2位に陥落。休養日を1日挟み、15日（同16日）からはリーグ首位のパドレスと3連戦を戦う。果たして復調できるだろうか。（Full-Count編集部）