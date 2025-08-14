SHINSEKAI Technologiesは、コミュニティサービス「MURAコミュニティ」にて、タレント「西野未姫」公式ファンコミュニティ「西野未姫community」を8月6日より開始した。オープンを記念したコミュニティ内限定ライブ配信が、8月14日22時より行われる。

（関連：【画像】家族との日常をYouTubeで発信する西野未姫）

本コミュニティのコンセプトは「ありのままの自分でいい」、仲間と手を取り合って毎日をポジティブにするコミュニティとして開設された。

＜西野未姫 コメント＞このコミュニティは、日々の色々な悩みや不安をみんなで解決して少しでも前向きに明るく過ごせるように！というそんな思いで作りました！自分自身をレベルアップさせられる、あたたかい場所になったらいいなと思っています。

私もまだまだ未熟なので皆さんと一緒に成長していきたいです！

交流や活動を通してファンの皆さん同士でもお友達になれたり、楽しい事は共有して、困った時は相談し合ってみんなで支え合えたらと思っています！

みなさんがこの場所があるから安心できるって思える心の拠り所になれたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンドテック編集部）