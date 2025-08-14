「見事な一発」「先発の座は脅かされていない」名門の27歳日本代表が“鮮烈ゴラッソ”で証明したさすがのクオリティ。英国メディアも激賞「そのパフォーマンスは王座保持に…」
さすがの存在感を発揮した。
セルティックの旗手怜央は、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦（２−０）で、ゴラッソを叩き込んだ。
ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。力強いシュートはゴールマウスを叩いてゴールラインを割り、貴重な追加点となった。
英メディア『Football Insider』は、この試合の「勝者と敗者」を取り上げた記事で、旗手を「勝者」にピックアップ。「先発の座は脅かされていないことが確かになった」と称賛した。
「すでにセルティック・パークで力強い評価を得ている27歳だが、見事な一発はさらにそれを強化したことだろう。ハタテがこのようなクオリティのある場面をつくり続けていれば、そのパフォーマンスは再び王座保持に役立つだろう」
改めて、スコットランドリーグ４連覇中の名門に不可欠な存在だと証明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国メディアが称賛した旗手怜央の圧巻ゴラッソ
