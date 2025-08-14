「見事な一発」「先発の座は脅かされていない」名門の27歳日本代表が“鮮烈ゴラッソ”で証明したさすがのクオリティ。英国メディアも激賞「そのパフォーマンスは王座保持に…」

「見事な一発」「先発の座は脅かされていない」名門の27歳日本代表が“鮮烈ゴラッソ”で証明したさすがのクオリティ。英国メディアも激賞「そのパフォーマンスは王座保持に…」