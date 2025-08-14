女子ゴルフのNEC軽井沢72は15日から3日間、長野・軽井沢72ゴルフ北Cで開催され、ツアー13勝の稲見萌寧（26＝フリー）が4週ぶりにツアーに復帰する。

稲見は、4週前の明治安田レディースで3試合連続予選落ちを喫した後、インスタグラムで3週間の休養に入ることを発表。「3週間でどこまで体とゴルフを調整できるか。全力で頑張ります！」などと投稿していた。

休養していた3週間は「トレーニングとか体を考えて調整した。（3キロ減っていた）体重も戻ってきたし、体的には良くなった」。ラウンドはほとんど行わず、トレーニングと並行してショット練習に時間を割いた。

「スイングは気になるところばっかだけど難しくしてもうまくいかないので、考えることを減らしてシンプルに、高校の時の自分のスイングに戻していけたらと思っている」。腰痛の影響もあり、ズレが生じたスイングを修正するために、高校時代の動画を見ながらよりシンプルな動きを体に思い出させた。

休養中の7月29日には26歳の誕生日を迎えた。その前日の同28日には葭葉ルミとともに東京ディズニーランドに出かけてリフレッシュした。

東京五輪銀メダリストも今季は出場17試合で予選落ち9回で、まだトップ10入りが1度もない。厳しい状況にはあるが、稲見は努めて明るい笑顔で話した。「もちろん結果は求めたいけど、26歳になって3週間休んで体を整えて気分転換して頑張ろうみたいな雰囲気で行きたい」。まずは復活のきっかけを見つけたい。