MENTAGRAPH株式会社は、22～65歳の全国のビジネスパーソン1,800人（管理職900名・非管理職900名）を対象に「働き方と組織意識に関する調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 会社の方針を理解している層に17ポイントの差。非管理職の背景理解の浸透に課題 会社の方針を行動に移せている管理職は非管理職の約1.3倍という結果に 会社の方針に対して、非管理職の意欲が停滞。背景説明や連動性の不足が影響か 非管理職はより直接的なサポートを求めている傾向が明らかに。上司に対する期待に12ポイントの差も 上司に憧れている非管理職はわずか13％程度にとどまる

会社の方針を理解している層に17ポイントの差。非管理職の背景理解の浸透に課題

「会社の現在の方針を詳しく理解しているか」という設問では、「当てはまる」と答えた管理職は15.8%、非管理職は9.0%、「やや当てはまる」と答えた管理職は42.8%、非管理職は32.4%という結果になった。この2項目を合算した「会社方針に対して理解している層」は、管理職58.6%、非管理職41.4%と、17.2ポイントの差が生まれている。

会社の方針を行動に移せている管理職は非管理職の約1.3倍という結果に

「日々の業務で会社の方針を意識して行動しているか」という設問でも、管理職の43.8％が「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した一方、非管理職は32.8％にとどまり、11ポイントの差が明らかになった。

会社の方針に対して、非管理職の意欲が停滞。背景説明や連動性の不足が影響か

さらに、「会社の方針の実現に向けて前向きな気持ちであるか」という設問においても、管理職39.3％、非管理職28.0％と11.3ポイントの差がある結果がわかった。今回の調査では、理解・行動・意欲の3軸すべてにおいて、管理職側が高い傾向が見られた。

非管理職はより直接的なサポートを求めている傾向が明らかに。上司に対する期待に12ポイントの差も

今回、管理職と非管理職を対象に、「上司がやるべきこと（管理職）」、「上司に求めること（非管理職）」についての認識を調査したところ「上司はわからないことを事前に教えるべきだ」と考える人の割合は、管理職で34.9%、非管理職では46.9%と、12ポイントの差が生じた。

また、「上司は手取り足取り教えるべきだ」という項目でも、管理職は31.5％に対し、非管理職では40.3％と、非管理職の共感層は管理職より8.8ポイント高く、非管理職がより直接的なサポートを求めている傾向が見られる。

さらに、「上司は自分に合った仕事を振るべきだ」と考える割合は、管理職で48.1%、非管理職で55.7%。非管理職の6割近くが、自分に合わせた配慮を期待していることがうかがえる。

上司に憧れている非管理職はわずか13％程度にとどまる

非管理職に上司に憧れているか質問してみると、憧れている非管理職はわずか13％程度にとどまる結果となった。

調査概要 ■調査手法：インターネットによるアンケート調査

■調査期間：2024年12月3日～12月17日

■分析期間：2025年7月1日～7月31日

■調査対象者：22～65歳のビジネスパーソン1,800人（管理職900人・非管理職900人）

ニュース情報元：MENTAGRAPH株式会社