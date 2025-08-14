実業家の前澤友作氏が１４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。６年前にオーダーしたというメガヨットがほぼ完成したことを報告した。

前澤氏はドイツのルーセン社にオーダーしていたという全長１１４メートルのメガヨットの画像を貼付。ヨットは来春に完成予定で「現在は内装工事中で外装はほぼ仕上がりました。曲線を多用した柔らかなフォルムに、グレーとホワイトの２トーンカラー。デザイン責任者はマークニューソン氏です」と解説。

さらに「僕からマークへの発注は『とにかく他に見たことのないユニークなヨットを作ること。そして柔らかなフォルムで仕上げること』。マークの類稀な才能によって、まさに彫刻アート作品のような船体に仕上がっています」と前澤氏のこだわりをつづった。

ルーセン社は１５０年の歴史を持つ造船会社で世界中、どこでも行ける機能を備えているという。

続けて「そして極め付けは、潜水艇と釣り船とヘリポートを搭載したこと。時には潜水艇で水深最大２００ｍまでダイブして海中の別世界を堪能したり、時には世界中の巨大魚とフィッシングで格闘したり、時にはヘリで沿岸沿いを遊覧したり上陸したり、とにかく地球上の海あらゆる場所を大冒険するためのツールと機能をすべて搭載しています」と明かした。

また「いずれ日本にも持ってきてお披露目できたらいいなと思っています」と来春、日本でお披露目することを考えているという。