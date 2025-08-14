日本代表ＭＦ三笘薫が所属するブライトンが、カメルーン代表ＭＦカルロス・バレバ（２１）の獲得を狙うマンチェスターＵに対し、１億ポンド（約２０３億円）の移籍金を要求することが１４日までに明らかになった。

英高級紙「デイリー・テレグラフ」によると、すでに今夏２億ポンド（約４０６億円）の補強を実施したマンＵだが、中盤の創造性不足を問題視。昨季のブライトンでチャンスメーカーとなったバレバを問題解決の切り札に指名したという。

しかし、プレミアのデビューシーズンですかさず頭角と現したバレバの引き抜きに対し、ブライトンは最低でも大台の１億ポンドを要求。これはアフリカ選手として史上最高額の移籍金となるという。

昨季、マンＵはリーグ１５位に沈み、欧州ＣＬ出場権をかけたヨーロッパリーグ決勝でトットナムに０−１で惜敗。リバプールの優勝でイングランド１部リーグの通算優勝回数も「２０」で並ばれ、サポーターが１日も早い強豪復活が望む。マンＵが約２０３億円という巨額を費やしてバレバ獲得を強行するのか。プレミアリーグはリバプール対ボーンマスの現地時間１５日午後８時のキックオフで開幕する。