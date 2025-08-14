ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¡ÖÃæ±û¹âÅù³Ø±¡¡×¤ÎÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£ËÜÈþµ®¡Ê»£±Æ¡¦»ûËÜÍùµ±¡Ë

¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¡ÖÃæ±û¹âÅù³Ø±¡¡¡ÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£

Æ£ËÜ¤ÎÉ×¤ÏÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡£·Ý¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï­àÀèÇÚ­á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Èµ­¼Ô¤«¤éÏÃ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Á´Á³°ã¤¤²á¤®¤Æ¡×¤È¶Ã¤­¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤â¤â¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤á¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤³¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤­¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£