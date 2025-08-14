·Ý¿ÍºÊ¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡¢¿·º§¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤³¤È¤â¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¡ÖÃæ±û¹âÅù³Ø±¡¡¡ÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤ÎÉ×¤ÏÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡£·Ý¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤ÏàÀèÇÚá¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Èµ¼Ô¤«¤éÏÃ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Á´Á³°ã¤¤²á¤®¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤â¤â¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤á¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤³¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£