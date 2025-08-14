歌手で俳優の北山宏光（39）が、13日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。相貌心理学の評論家、佐藤ブゾン貴子氏から「独占欲が強い」と告げられた。

番組では「顔でわかる性格診断SP」を行い、専門家の佐藤氏は北山について「特徴的なにんにく鼻」と話した。北山はまず「先生、俺今ディスられてます？」とつっこんだ。

佐藤氏は「相貌心理学ではにんにく鼻の方というのは独占欲が強い傾向がある。自分の欲しいものは全部手に入れたい、自分の周りにいる人は自分の思い通りに動かしたい。ですので周りの方が思い通りに動いてくれないと何よりも腹が立つという傾向があります」と解説した。

北山は「そんなことないでしょ」とつっこんだ。ブラックマヨネーズの小杉竜一は「そうですって言いにくい」と笑った。

佐藤氏は「そして北山さん、頬骨がとても張ってるんですね。横から見ると新幹線のようなくの字の横顔をされています。こういう方は競争が大好き。負けず嫌いで一番が大好き。なぜなら一番になることで強さ、すばらしさをみんなに見せつけることができるから」と語った。

明石家さんまは「あんまりええやつじゃないな」とぼやいた。北山は「俺、嫌なやつになってません？」と自虐した。

ブラックマヨネーズの吉田敬は「社長の立場やったらそういう人間ばっかりに面接来て欲しくないですか？ 俺が社長やったらにんにく鼻でそろえます」とボケて笑わせた。