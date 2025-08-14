黒柳徹子（92）が14日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午前1時）に出演。ゲストのプライベートを紹介するシーンで、率直な感想を漏らした。

この日はお笑いコンビ、ますだおかだがゲスト出演した。黒柳はツッコミ岡田圭右（56）の私生活について「岡田さんは50代で人生が激変なさいまして。8年前に離婚なさって、それで6年前に再婚なさいまして」と説明。続けて「ずいぶん早かったですね」と印象を語った。

黒柳の率直な言葉にボケの増田英彦が大笑いすると、岡田は「この番組は明確に離婚の年数とか結婚を言いますよね」とタジタジ。黒柳は「もちろんそうですよ。きちっとしたいので」とピシャリと返した。

岡田は現在4歳と1歳の男児を育てており「小さい子どもを授かって。子育て頑張りながら。でもいいモチベーションになりますよ」と心境を語ると、黒柳は「下の子が20歳になる頃は、あなたは75歳」と冷静にコメント。岡田は「言わんでいいですよ！ 徹子さん、それは！」と苦笑した。

黒柳はさらに「どう思いますか？ 増田さん」と相方の離婚と再婚について増田にも質問。増田は「“閉店”から“開店”が早いんですよね」と岡田のギャグに絡めて笑いを誘った。