ホラン千秋が“資産形成”教わる先輩芸能人、オードリー若林「お近づきになりたい」

タレントのホラン千秋（36歳）が、8月13日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。先輩芸能人に教えてもらって、資産形成をしていると語った。



オードリー・若林正恭が、クレー射撃や釣りは資産を築いた大御所しかできない趣味だと話すと、ホラン千秋が「資産形成って自分のお給料以外でしてます？」と質問。



若林は貯金以外はしていないと言うと、ホランは「もし仕事が明日なくなったらヤバい未来が待っているかもしれない」と話し、「私は投資。（おぎやはぎ・）小木（博明）さんに教えてもらって」と語る。



若林はホランとも小嶋陽菜とも仲が良いおぎやはぎ・小木博明を「すごい」と言って、「お近づきになりたい」と語った。