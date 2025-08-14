１週間で−1.5kgに成功。SNSで話題の「水ダイエット」を本気で試してみた“結果”
「水を飲むだけで痩せるってホント？」そんな噂がSNSで広まり、いま話題なのが“水ダイエット”。私（編集スタッフM・30代・運動嫌い）も最初は半信半疑でしたが、「１日２Lを７日間」しっかり継続してみたところ、体重・体調に予想以上の変化が…！そこで今回は、水ダイエットのやり方や注意点、リアルな体験談を紹介します。
🌼ダイエットのために『水を１日２リットル飲むべき』って本当？水分補給の“痩せ効果”を解説
水を飲むだけ？シンプルだけど奥深い「水ダイエット」の基本ルール
「水ダイエット」とは、こまめな水分補給を意識することで代謝を上げ、痩せやすい体をつくるダイエット法のこと。基本は「１日1.5〜２L」を目安に、朝起きてすぐ、食事前、入浴前後などタイミングを分けて飲むことが推奨されています。
飲むタイミングと種類がカギ。編集部Mがやってみた「水ダイエット」
私が実際にトライしたのは、「１日1.5〜２Lの水を７日間、できるだけ常温で摂る」というシンプルなルール。「起床後（内臓を目覚めさせる目的）」、「小腹が空いた時（間食代わりに）」、「食前（食べすぎ防止）」、「入浴前と入浴後（代謝サポート）」、「就寝前（脱水予防））」のタイミングでコップ１杯ずつ水を飲むようにしました。
水の種類は、ミネラルが豊富な“硬水”が代謝アップに効果的とも言われており、「エビアン」や「コントレックス」などを中心に飲用。飲みにくさを感じたときは、常温の軟水や白湯で調整しました。その結果、１週間で−1.5kgの減量に成功！ 見た目の変化としては、むくみが取れて顔がスッキリ。便通も改善し、お腹まわりが軽くなった印象です。
メリットと注意点をリアルにレビュー
私が感じた「水ダイエット」のメリットは「小腹が空きにくくなった（間食が減った）」「むくみが軽減して肌の調子が良くなった」「頭がスッキリして集中力UPした」の３つ。一方で注意したいのは「飲みすぎによる水中毒」や「冷たい水で内臓を冷やすと、消化機能が一時的に低下する可能性がある」ということ。適量を、常温または白湯で摂取するのがベストです。
また、減量を目的にせず、あくまで「体調を整える」「代謝を底上げする」というスタンスで取り入れるのがおすすめ。ハードな運動や極端な食事制限が苦手な人には、続けやすい健康習慣としてぴったりでしょう。
「水ダイエット」は難しいルールや我慢がない分、継続しやすいのが最大の魅力。たかが水、されど水。日々の飲み方を少し見直すだけでも、体の巡りやリズムに変化が生まれるかもしれません。まずは１日1.5Lを目安に、仕事中の水分補給や、お風呂前の習慣から始めるのもおすすめですよ。＜text：ミミ＞