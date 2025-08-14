【殺人鬼VS警官】「詰めが甘い」と事態は急変！予想外の真実が明るみに…“暗闇に響いた銃声”の数に注目【作者に聞く】
「お前がやったことは全て分かってる」。高層ビル群のネオンを見下ろす屋上で、ひとりの警部補が殺人犯の正体を暴き、銃を突きつけていた。この連続殺人鬼の名前は「アンブラ(影の男)」。警部補はアンブラをずっと追いかけ続けていた。しかし追いつめられた殺人鬼・アンブラはこの期に及んで言うのだった、「詰めが甘い」と…!!その意味とは一体…？
この話を描いたのは、2017年に読切漫画「ハッピー・モーニング」が「月刊コミックゼノン」(コアミックス)に掲載され、商業デビューを果たした漫画家・三堂マツリ(@mido_mads)さん。「ブラック・テラー」や「ブラッディ・シュガーは夜わらう」(全3巻)も単行本として刊行されている、今注目の作家だ。三堂マツリさんに、今回の作品「追いつめられた殺人犯」について話を聞いてみた。
警部補の名はブラッド・エイルズ。殺人鬼アンブラからは「警察の中でも特に厄介で、執念深い」と評される存在だった。アンブラにとって、彼はまさに宿命のライバル。長きにわたる追走劇も、ついに終焉を迎えようとしていた。だが、追い詰められたアンブラが放ったのは、「詰めが甘い」という衝撃の一言。その真意とは…？
連続殺人鬼を追い続けた警部補が、ついに犯人を追いつめたラストシーンから物語は幕を開ける。設定を思いついたきっかけや構想を練った際のポイントについて作者の三堂マツリさんに伺うと、「短いページ数でサスペンス性のある物語を描きたいと思い、倒叙形式の始め方にしました。設定としては王道ですが、警部補と殺人鬼の倫理観の違いを会話と表情から受け取っていただければと思います」と話す。また、最終ページのラストシーンでは「暗闇に響いた銃声」と「暗闇(夜空)」が印象的だが、これについて「余韻と心情です。あのシーンでは街の明かりも息を潜めてしまっています。物語の先が明るいものではないという意味を含め、暗闇にしました」と語ってくれた。今後も短編読切を中心に、不定期でSNSに作品をアップしていく予定だという。
警部補と殺人鬼が繰り広げる緊迫感あふれる心理戦と、その果てに待ち受ける衝撃の結末。最後の一コマまで目が離せない、三堂マツリさんの「追いつめられた殺人犯」。ぜひ読んでみてほしい。
