それ男の本能です。男が「本気で惚れた女性にしか」しないこと
男性には本気で惚れた女性を前にすると無意識にしてしまう行動がいくつかあります。まさに男の本能。そこで今回は、男性が「本気で惚れた女性にしか」しないことを紹介。意中の男性の行動とぜひ照らし合わせてくださいね。
｜積極的にデートに誘ってくる
男性は本気で好きな女性を他の男に取られたくないと思うからこそ、積極的にデートに誘って距離を縮めようとします。また、誘う際も他の人を絶対に誘わないのがポイント。「２人きりで〇〇に行こう！」と言ってくるでしょう。
｜こまめに連絡してくる
自分の趣味や仕事に集中するため、多くの男性はLINEやメールを面倒に思う傾向があります。でも、相手が好きな女性なら話は別。好きな女性と距離が縮まるチャンスでもあるので、こまめに連絡をとってくるでしょう。会話が途切れそうになっても新しい話題を出したり、別角度の質問してきたりするので、これはわかりやすいサインと言えます。
｜変化に気づいてくれる
男性は本気で好きな女性のことをよく見ているので、髪型を変えたときやネイルの細かい変化など、ささいな変化にでも気づいてくれます。また、よく見ているからこそ体調の変化にも敏感です。
｜気付くといつもそばにいる
他の男性に取られないように、そして自分のことを意識してもらうために、いつも好きな女性のそばにいようとするのも男性の本能的な行動の１つ。複数人で話している時や飲み会の席など、気づけば隣や真正面にいる男性は、何とかあなたの視界に入ろうと必死なのでしょう。
男性が本能的に出してしまう本命サインは意外と気付きやすいものばかり。意中の男性の気持ちを確かめたいなら、まずは今回紹介した内容をチェックしてみてくださいね。
