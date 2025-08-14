心を開いている証拠。男性が密かに出す「甘えのサイン」とは
恋人関係になった女性につい甘えてしまう男性は少なくありません。
そこで今回は、そんな男性が密かに出す「甘えのサイン」を紹介します。
じっと目を見つめてくる
２人きりで過ごしている時、男性がじっと目を見つめてきたら甘えたいのサインでしょう。
そんな時の男性はストレートに言葉にできなくて、見つめるだけで精一杯の状態ということ。
ぜひ気持ちを察してあげて、思い切り甘えさせてあげてください。
無言で体を寄りかからせてくる
無言で体を寄りかからせてくるのも、男性の甘えたいサインでしょう。
愛のこもったスキンシップで応えてあげるときっと喜んでくれます。
深夜にLINEを送ってきたり電話をかけてきたりする
深夜にLINEを送ってきたり電話をかけてきたりするのも甘えたいサインの１つ。
急に寂しい気持ちになったり、人肌恋しくなったりして、彼女のことを思い出してしまうのでしょう。
夜遅いからとスルーするばかりではなく、時には何かメッセージを返してあげたり、電話で声を聞かせてあげたりすることが大切です。
男性は心を許した女性にしか「甘えのサイン」を出さないものなので、キャッチしたら優しく対応してあげましょうね。
