リネットＪ、10-6月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

リネットジャパングループ <3556> [東証Ｇ] が8月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常損益は2.8億円の黒字(前年同期は10.3億円の赤字)に浮上し、通期計画の2.5億円に対する進捗率が112.0％とすでに上回り、さらに5年平均の65.9％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常損益は0.3億円の赤字(前年同期は1.5億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常損益は0.3億円の黒字(前年同期は3.7億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-14.2％→3.9％に急改善した。



