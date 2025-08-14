意外なことにアメリカ陸軍としては初の実験

アメリカ陸軍は2025年8月11日、同軍として初めてとなる「ドローンによるドローン撃墜実験」の成功映像を公開しました。

【動画】あ、当たった！ これがドローンでドローンを撃墜する様子です

この実験はアラバマ州フォート・ラッカーで、第173空挺旅団「スカイソルジャーズ」によって実施されました。使用されたのは、一人称視点（FPV）のドローン「スカイレイダー」で、対人地雷のクレイモアを装備した状態で行われました。

実験は、アメリカ陸軍の無人航空機システム（UAS）サミットに先立って実施されたものです。2022年2月から続くロシアとウクライナの戦争では、ドローンが有効な攻撃手段として多用されており、それに対する撃墜手段の研究も進められています。撃墜手段には、妨害電波や機関砲、機関銃に加え、ドローンに別の自爆型ドローンを体当たりさせる方法も頻繁に用いられています。

公開された映像では、クレイモアが爆発した直後、迎撃用のドローンは一時的に安定性を失い通信も途絶しましたが、数秒後に復旧し、ターゲットに対して有効打を与えたことが確認されました。

アメリカではこれまでも、ウクライナでの戦訓を踏まえたドローン関連の実験が複数回行われており、今回の実験もその一環です。2025年中には、ドイツの訓練場でもドローンによる弾薬投下実験が実施されています。