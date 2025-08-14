偶然手に入れたスマホで“ウソの爆破予告”連発…韓国警察が30代男性を検挙、公務執行妨害の疑い

韓国で、偶然入手した携帯電話で図書館やプールなど不特定多数が利用する施設に「爆弾を設置した」と警察に虚偽通報した30代の男が逮捕された。

8月14日、警察によると、釜山沙上（プサン・ササン）警察署は偽計公務執行妨害などの疑いのある30代A氏を検挙し、捜査を進めている。

A氏は昨年末から計3回にわたり、釜山で不特定多数が利用する施設に爆弾を設置したとして、警察に虚偽通報した疑いがもたれている。昨年12月には「釜山沙上区の図書館で爆弾を爆発させる」として112番に虚偽通報した。

A氏は今年7月にも、「釜山白病院に爆弾を設置した」という虚偽通報を行った。当時、警察など約80人の人員が捜索作戦を展開したが、爆発物は発見されなかった。

また、今月7日にも「釜山下端（ハダン）のプールに爆弾を設置した」と112番に虚偽通報したが、これは実在しないプールであり、無関係な近隣の障がい者スポーツセンター利用客およそ100人が避難する騒ぎとなった。

通信捜査を続けていた警察は、今月13日に30代のA氏を有力な容疑者として検挙した。

調さによると、A氏は3件の虚偽通報の前に、偶然入手したSIMカードのない携帯電話を利用していた。SIMカードがなくても緊急電話が利用できるという点を悪用したのだ。

警察は、A氏の犯行動機や余罪の有無などを調べるとともに、公務執行妨害行為に対する損害賠償請求も検討している。

