じわじわ人気を集める、韓国の陶器ブランド知ってる？センスフルなグッズを阪急うめだのポップアップでチェック
韓国・ソウルを拠点にしているセラミッククラフトブランド「NIGHTFRUITI（ナイトフルーティ）」が、大阪・阪急うめだ本店3階の「BEYOND WORLD」にて、日本単独初のポップアップストアを開催。
独特な感性で注目を浴びるおしゃれなアイテムが、多数お目見えします。
期間は、8月20日（水）〜26日（火）の1週間なので、気になる方はぜひ足を運んでみて。
じわじわ人気を集める「ナイトフルーティ」が、ポップアップを開催
「ナイトフルーティ」は、韓国・ソウルを拠点とするセラミッククラフトブランド。
太陽や動植物などの自然からインスピレーションを得た、遊び心あふれる陶器を手作業で製作しており、日韓で感度の高い若年層から人気を集めているそうです。
今回のポップアップストアでは、日本先行販売の「Whimzeeシリーズ」をはじめ、ティーカップ・ボウル・プレートなど人気の陶器製品から、バッグ・Tシャツといったファッションアイテムが登場。
さらに、マグネット・キーリング・アクセサリーなどの小物まで、オリジナル商品がたっぷりとお目見えしますよ。
注目アイテムをご紹介！
「WHIMZEE CUP」（税込9372円）は、ナイトフルーティのマスコットであるカタツムリ“Whimzee（ウィムジー）”の形をしたカップ。
こちらは、日本先行販売アイテムです。
ブランドのシグネチャーである星のグラフィックが描かれた、ピンク色の「SWIRLING STAR MINI BOWL」（税込6248円）。
ミニボウルは、デザートやおかずを入れるなど、幅広く使えますよね。
四角い「DOG & HOME PLATE」（税込7810円）には、暖かい雰囲気の刺繍モチーフで製作された、子犬と家のスタンプが押されています。
ふかふかのクッションがモチーフの「CUSION KEYRING（WHITE DOG）」（税込4686円）は、3Dプリンター技術を利用して制作。
犬の模様は刺繍デザインになっていて、とってもリアルです。
「ANGEL & DEVIG BAG（BLUE）」（税込1万307円）は、ナイトフルーティのちび天使と悪魔が両面にプリントされています。
お買い物でプレゼントがもらえるチャンス
ポップアップの期間中は、ノベルティプレゼントも実施。
1日先着20名限定で、商品を1点以上購入すると「I love clay tote bag」がもらえます。
また、税込1万5000円以上の購入で「NF chou chou」、税込2万円以上の購入で「CUSION KEYRING（pink）」がもらえるチャンス。
シュシュやキーリングの柄・カラーはランダムなので、どれがもらえるかお楽しみに。
※1人1点限り、なくなり次第終了
今後、さらに話題になること間違いなし
若い世代の間でじわじわと人気な「ナイトフルーティ」。
手作業ならではの暖かみが伝わる陶器や、かわいらしいファッションアイテムは、取り入れるだけでおしゃれさがアップしそう。
この機会にぜひ、ポップアップストアでお買い物を楽しんでください。
「ナイトフルーティ」ポップアップストア概要
期間：8月20日（水）〜26日（火）
営業時間：10:00〜20:00
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」EVENT SPACE1
公式Instagram：@nightfruiti
「ナイトフルーティ」公式サイト
https://www.nightfruiti.com/
参照元：株式会社 MXN JAPAN プレスリリース
