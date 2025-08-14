じわじわ人気を集める、韓国の陶器ブランド知ってる？センスフルなグッズを阪急うめだのポップアップでチェック

韓国・ソウルを拠点にしているセラミッククラフトブランド「NIGHTFRUITI（ナイトフルーティ）」が、大阪・阪急うめだ本店3階の「BEYOND WORLD」にて、日本単独初のポップアップストアを開催。

独特な感性で注目を浴びるおしゃれなアイテムが、多数お目見えします。

期間は、8月20日（水）〜26日（火）の1週間なので、気になる方はぜひ足を運んでみて。

じわじわ人気を集める「ナイトフルーティ」が、ポップアップを開催



「ナイトフルーティ」は、韓国・ソウルを拠点とするセラミッククラフトブランド。

太陽や動植物などの自然からインスピレーションを得た、遊び心あふれる陶器を手作業で製作しており、日韓で感度の高い若年層から人気を集めているそうです。

今回のポップアップストアでは、日本先行販売の「Whimzeeシリーズ」をはじめ、ティーカップ・ボウル・プレートなど人気の陶器製品から、バッグ・Tシャツといったファッションアイテムが登場。

さらに、マグネット・キーリング・アクセサリーなどの小物まで、オリジナル商品がたっぷりとお目見えしますよ。

注目アイテムをご紹介！



「WHIMZEE CUP」（税込9372円）は、ナイトフルーティのマスコットであるカタツムリ“Whimzee（ウィムジー）”の形をしたカップ。

こちらは、日本先行販売アイテムです。



ブランドのシグネチャーである星のグラフィックが描かれた、ピンク色の「SWIRLING STAR MINI BOWL」（税込6248円）。

ミニボウルは、デザートやおかずを入れるなど、幅広く使えますよね。



四角い「DOG & HOME PLATE」（税込7810円）には、暖かい雰囲気の刺繍モチーフで製作された、子犬と家のスタンプが押されています。



ふかふかのクッションがモチーフの「CUSION KEYRING（WHITE DOG）」（税込4686円）は、3Dプリンター技術を利用して制作。

犬の模様は刺繍デザインになっていて、とってもリアルです。



「ANGEL & DEVIG BAG（BLUE）」（税込1万307円）は、ナイトフルーティのちび天使と悪魔が両面にプリントされています。

お買い物でプレゼントがもらえるチャンス



ポップアップの期間中は、ノベルティプレゼントも実施。

1日先着20名限定で、商品を1点以上購入すると「I love clay tote bag」がもらえます。

また、税込1万5000円以上の購入で「NF chou chou」、税込2万円以上の購入で「CUSION KEYRING（pink）」がもらえるチャンス。

シュシュやキーリングの柄・カラーはランダムなので、どれがもらえるかお楽しみに。

※1人1点限り、なくなり次第終了

今後、さらに話題になること間違いなし

若い世代の間でじわじわと人気な「ナイトフルーティ」。

手作業ならではの暖かみが伝わる陶器や、かわいらしいファッションアイテムは、取り入れるだけでおしゃれさがアップしそう。

この機会にぜひ、ポップアップストアでお買い物を楽しんでください。

「ナイトフルーティ」ポップアップストア概要
期間：8月20日（水）〜26日（火）
営業時間：10:00〜20:00
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」EVENT SPACE1
公式Instagram：@nightfruiti



「ナイトフルーティ」公式サイト
https://www.nightfruiti.com/

参照元：株式会社 MXN JAPAN プレスリリース